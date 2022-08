Alcalde de Orizaba rechaza hablar sobre cadáver desmembrado hallado este lunes

"No voy a dar entrevistas, hoy no. No y no", así respondió el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, cuando se le pretendió entrevistar para abordar el tema del hallazgo de restos humanos en la zona de Cerritos.El alcalde arribó a la Catedral San Miguel Arcángel a la develación de la placa conmemorativa por el primer año luctuoso del Arzobispo Hipólito Reyes Larios; ahí se negó a hablar con los medios, sólo dio su discurso en este evento y saludó a la familia del primer obispo de Orizaba.Ahí dijo que esta placa también es un homenaje a este varón que dedicó su vida a servir a Dios y fue un hombre de bien, como los que hoy en día necesita México."Ojalá hubiera muchos como monseñor Hipólito. En Orizaba son bien recibidas y reconocidas todas las personas que hacen el bien a esta región. Monseñor Hipólito tuvo la fortuna de crear la Diócesis de Orizaba. Cubrió con altos resultados todas las áreas que abarca el territorio diocesano que es indígena, fabril y urbano. Fue una persona sencilla, creadora y protectora".Agregó que aún y cuando muchos digan que la Iglesia y el Gobierno no van de la mano, "cuando la gente es de bien van de la mano. Tomamos la decisión de que este callejón (aledaño a la catedral) lleve el nombre ‘Monseñor Hipólito Reyes Larios’. Creo que es bien merecido hacer este reconocimiento".