Alcalde de Orizaba se desentiende de saneamiento del río Blanco

El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, afirmó que autoridades municipales no están obligadas a aportar recursos para tratar las aguas vertidas al Río Blanco.Apenas este martes, se tuvo su primera sesión eñ Comité Técnico del Fideicomiso del Alto Río Blanco (FIRIOB), donde se estableció que empresas, ayuntamientos y el Gobierno del Estado destinarán dinero para cumplir con la Norma 001/SEMARNAT/2021.En entrevista, Diez Francos dijo que los empresarios van a poner el 80 por ciento de la inversión y el 20 por ciento lo tiene que poner el Gobierno del Estado."Los municipios no deben de poner, es un acuerdo que tuvimos de hace mucho tiempo con todos los gobernadores que han venido pasando, pero creo que bien vale la pena para que llegue más limpia el agua al Río Blanco, ayer no se habló de dinero".Añadió que en ese encuentro presidido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al cual acudieron alcaldes de seis municipios, no se tomó ningún acuerdo, sólo cambiar al director del FIRIOB y darle las gracias al antiguo."Creo que eso va a ser más dinámico porque el próximo año hay unas nuevas reformas, normas de SEMARNAT y de CONAGUA para que el agua llegué más limpia. Necesita de ambas aguas: las aguas que vierten los industriales y la gente, se necesitan juntar con las aguas que se vierten de las zonas urbanas, el agua sucia que eso hace que los tratamientos sean mejores y más simples sin meterles tantos productos químicos".Finalmente, recordó que en el caso de Orizaba, se vierten alrededor de un millón 300 mil litros de agua.