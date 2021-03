Alcalde de Orizaba se va a campaña; afirma que “no tiró la toalla”

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró a los ediles que la administración queda en un excelente estado ahora que se va por 90 días y añadió que no se va a la campaña para la diputación federal porque ya no pueda con el paquete.



"No estoy votando la toalla ni nada de eso, voy a participar porque así me lo pidió mi partido y este proceso electoral es uno de los más importantes porque se disputan 20 mil cargos".



Les pidió a los ediles presentes que traten de trabajar con el mismo empeño, y que conserven los mejores servicios municipales del estado como hasta ahora.



"Hay dinero en caja, no le debemos nada a nadie y está asegurado para los 90 días próximos los pagos para los trabajadores. La ciudad está en condiciones inmejorables, no es votar la toalla, ni dejar el puesto para tratar de brincar".



Durante un mensaje que dirigió a los ediles después de sesión de cabildo, dijo que el tema de la seguridad sorprendió, pero se sigue trabajando para para que regrese la policía municipal.



"Prácticamente están agendados todos los policías, los 232 operativos, los 94 guardias que no tienen necesidad de hacer exámenes de control y confianza porque no usan armas, ya están trabajando cuidando los edificios municipales".



Los policías, dijo, fueron enviados a las academias de Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y el nombramiento del inspector va ser en los próximos días.



Además comentó que solicitó que fuera un elemento de la Marina Armada de México, quién tome el mando de la corporación municipal.