Alcalde de Rafael Lucio ya fue citado a declarar por caso de asesinato de exedil

La Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con una línea de investigación sobre el asesinato del exalcalde de Rafael Lucio José Allan Libreros Alba, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al agregar que ya se llamó a declarar al actual presidente municipal Damián Hernández Hernández, quien fue acusado por familiares de estar inmiscuido en este caso.En la conferencia de prensa de este miércoles desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dejó en claro que es la Fiscalía General del Estado la responsable de la investigación, la cual determinó no “ser mediática”, sin embrago, advirtió que no habrá impunidad.En ese tenor, sin abundar en los detalles del trabajo de la autoridad el mandatario estatal manifestó que hay avances importantes, los cuales en su momento dará a conocer la propia FGE.“La que está fortalecida es una línea de investigación, independientemente de lo que determine esa línea, la Fiscalía General del Estado llamó a declarar al alcalde de Rafael Lucio. La Fiscal ha decidido actuar y trabajar que ser mediático”, sostuvo.Por lo anterior, García Jiménez descartó abundar en el tema y reiteró que se castigará al o los responsables y que no se solapará a nadie, al tiempo que pidió dejar que la autoridad realice su trabajo.“Se va a proceder sin solapar a nadie. Hay avances, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo”, finalizó.Cabe recordar que el miércoles 10 de agosto, José Allan Libreros Alba fue atacado a balazos por hombres armados, quienes se dieron a la fuga.El político aún con vida y malherido fue auxiliado por ciudadanos del mismo municipio y trasladado al CAE en Xalapa, donde la madrugada del jueves se reportó su deceso a consecuencia de las heridas por arma de fuego.