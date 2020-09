Alcalde de Río Blanco aclara que predio para Universidad Benito Juárez es del Gobierno Estatal

Ante la inconformidad que ha generado la construcción de una universidad Benito Juárez en el campo deportivo CIDOSA, el alcalde David Velásquez Ruano señaló que el Ayuntamiento no hizo ninguna donación puesto que el predio no es municipal.



Indicó que eso mismo le dio a conocer a uno de los integrantes del Comité Ciudadano que se manifestó en Córdoba el pasado domingo, a quien le explicó que ese terreno nunca ha pertenecido al Ayuntamiento, sino que ha sido propiedad del Gobierno del Estado y fue éste el que hizo la cesión de una porción del mismo.



En ese sentido, indicó que diálogo debe ser con las autoridades federales, por lo que al ciudadano se le invitó a acercarse a esa instancia para que les den una explicación del proyecto.



Consideró que la construcción de esa institución de educación superior no está reñida con el desarrollo de espacios deportivos y seguramente, al conocer el proyecto, los ciudadanos se darán por satisfechos o lograrán un acuerdo que permita desarrollar las actividades deportivas.