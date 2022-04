Alcalde de Río Blanco defiende desalojo de ambulantes en hospital

El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, indicó que el desalojo que se dio de comerciantes informales en la zona del Hospital Regional de Río Blanco fue debido a que había muchas quejas y a pesar de que se les notificó, no aceptaron ordenarse.Aclaró que a esas personas se les permitirá seguir comercializando sus productos, pero de manera ordenada e incluso se admitirá a otros que puedan vender en esa área.Señaló que desde el inicio de la administración se estuvieron recibiendo quejas por parte de ciudadanos que les hacían saber que no se podía circular por el puente y en la parte de enfrente al hospital, sobre todo en la zona de rampas, e incluso hubo quienes mencionaron que fueron amenazados, por lo que se notificó a quienes estaban ahí para que se retiraran, pero no hicieron caso.Agregó que en todo momento se actuó en apego al reglamento de comercio y la intención no es perjudicar a nadie, por lo que se les permitirá que vuelvan a vender siempre y cuando acepten regularizarse y se haga todo de forma ordenada.Mencionó que hay una caseta que se llevaron y que no ha sido devuelta, pero en cuanto se acerque el propietario al Ayuntamiento se arreglará esto.