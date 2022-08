Alcalde de Río Blanco dice desconocer proyecto de Universidad del Bienestar

El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, aseguró que no se sabe si realmente se construirá la Universidad del Bienestar en el campo CIDOSA, toda vez que no hay avance, ni siquiera los responsables del proyecto se han puesto en contacto con la autoridad municipal."Bueno la Universidad del Bienestar, la verdad es que no tenemos fecha, pero la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) inicia este año su construcción y nosotros hemos apoyado en la gestión en el tema de la donación del terreno".En este sentido se le insistió en la entrevista, por qué no hay una fecha para el inicio de la construcción de esta institución educativa de nivel superior a lo que indicó:"No tenemos contacto con los encargados del tema. La verdad es que no hemos tenido respuesta. Ciertamente no sabemos cómo es el proyecto, hemos pedido audiencia pero no hemos tenido suerte, la verdad entonces estamos esperando que en próximos meses podamos tener apertura y conocer realmente el proyecto".Sostuvo que como autoridad municipal requieren conocer específicamente el proyecto, fecha del inicio de su edificación, cuál es el alcance que va a tener, cuál sería la matrícula. "Porque es importante dar a conocer a los ciudadanos qué es lo que se va hacer, cómo se va a ser y cuándo ".En el tema de las lluvias dijo que hasta el momento no han tenido afectaciones de consideración y el río de La Carbonera ha estado monitoreado y por fortuna está en sus niveles normales”. Pero estamos continuamente monitoreándolo a través de la dirección de Protección Civil".