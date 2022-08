Alcalde de Tatahuicapan se deslinda de toma de presa Yuribia

El alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández se deslindó de la toma de la presa Yuribia que mantiene sin agua potable a por lo menos 800 mil habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.El edil, detalló que lo que buscan los ejidatarios es el pago de la obra del camino San Gabriel por el que ya se había firmado una minuta con los tres municipios.Indicó que existen cuerdos de trabajo de más de tres décadas para que los ayuntamientos del sur, apoyen en infraestructura y remediación ambiental, los cuales deberán renovarse."Yo me deslindo de toda responsabilidad, es decisión de los ejidatarios que platiquen con los ejidatarios y de mi parte está abierto el diálogo, si quieren venir a platicar que vengan, sino esto puede salir más de control y es lo que no queremos, estamos en la disposición de coadyuvar", dijo.Agregó que de parte del Gobierno del Estado siempre han sido atendidos."Siempre les resuelve sus problemas el estado (a Minatitlán y Coatzacoalcos), ellos no pueden resolver sus problemas con la sierra, siempre es el estado el que sale adelante y resuelve sus problemas, cuando ellos tienen buenos presupuestos y claro de parte del estado ya hay programación de obras y se va a hacer, el problema no es con el estado, es con Coatzacoalcos y Minatitlán", mencionó.Eusebio González informó que el agua estará garantizada siempre y cuando autoridades de los municipios involucrados dialoguen y atiendan la demanda."Este problema será siempre, todos los años va a haber problema porque ellos no quieren acatar lo que se suscribió desde un principio con Juan Hillman Jiménez y Juan Osorio López de que dijeron que Tatahuicapan iba a ser atendido año con año por 30 años y ahorita ese convenio ya terminó y si quieren firmamos otro", finalizó.