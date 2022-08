Alcalde de Tehuipango pide a Fiscalía no desatender caso de feminicidio

El alcalde de Tehuipango, Francisco Quiahua Calihua, hizo un llamado a la Fiscalía de Zongolica para que se agilicen las indagaciones en el caso de feminicidio de la señora Nacia “N”, vecina de la comunidad de Ocotilica, ocurrido el pasado 30 de julio.Señaló que el municipio se ha caracterizado por ser tranquilo y trabajador, su población se dedica al campo y a comercializar sus productos, por lo que se trata de un hecho aislado, pero no por ello se debe dejar en el olvido.Indicó que la solicitud es que las autoridades ministeriales investiguen estos hechos y que puedan ser esclarecidos para que la gente del lugar pueda recuperar la tranquilidad y haya justicia para la mujer asesinada y su familia.De acuerdo con sus parientes, Nacia “N”, de 42 años, salió de su casa en la fecha citada pero ya no regresó, por lo que al ver que no llegaba, su familia comenzó a buscarla.Posteriormente se informó que la mujer fue encontrada ya sin vida en un camino de terracería y presentaba heridas de arma punzo cortante que, de acuerdo con la necrocirugía que se le practicó, fueron la causa de su muerte.