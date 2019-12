Alcalde de Tequila espera mayor presupuesto para atender caminos y seguridad

El alcalde de Tequila, Misael García Zepahua, manifestó que como a otros Municipios, también le preocupa la seguridad, es por ello que se busca seguir invirtiendo en este rubro. Destacó que en los últimos dos años, aumentó la plantilla de elementos de la Policía Municipal de 13 a 24.



"Hemos tratado de equipar a la policía, cuando entramos teníamos 13 elementos ahora 24, teníamos una sola patrulla hoy tenemos dos y motos que funcionan como patrullas. El próximo año, la inversión la trataremos de acrecentar para darle seguridad a la población".



Y aunque dijo que no es suficiente el número de elementos que tienen, al menos aumentaron en estos años. "El tema de la seguridad es apremiante, entre más policías tengamos, mejor debe ser, pero tiene que ver mucho con el tema de los presupuestos, quisiéramos poder contratar más".



En este sentido, dijo que están a la espera de recibir un monto mayor de presupuesto, pues en este 2019 ejercieron 62 millones de pesos.



Asimismo, apuntó que el principal desafío de su administración es brindar mejores accesos y caminos pero también no se hace lo que quisieran por falta de dinero.



"El principal desafío es avanzar en los cuatro años, lo más que podamos. Estamos conscientes de que no vamos a poder avanzar con todo, pero haremos lo mejor que podamos para que la siguiente administración le dé continuidad".



Recordó que el municipio tiene 42 comunidades y hay 17 mil habitantes; además colindan con siete municipios.