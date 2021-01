Alcalde de Veracruz "huye" de la pandemia; se va de vacaciones a Miami

El alcalde Veracruz, Fernando Yunes Márquez, presuntamente realizó un viaje a la Unión Americana al estado de Florida a la ciudad de Miami, en plena pandemia por COVID-19 y con el incremento de casos en el puerto jarocho.



Trascendió que el edil realiza este viaje para disfrutar de unas vacaciones familiares, donde abordó el vuelo número 422 de Aeromexico desde el aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.



Los Yunes Márquez tienen un departamento en el condominio “The Mark On Brickell Condo” valuado en más de 382 mil dólares en la capital de la Florida desde 2021.



Sin embargo, las vacaciones del alcalde y su familia se dan cuando en su municipio se registra un repunte considerable en los casos de coronavirus y a pesar de las recomendaciones de los gobiernos federal y estatal para no salir del país de no ser necesario.



Y es que al momento, en la ciudad de Veracruz se han confirmado 9 mil 599 casos de COVID-19 y casi mil 200 muertes.



A pesar de lo anterior, Fernando Yunes abandonó su municipio en un vuelo a la CDMX y desde ahí, a las 12:20 horas de este jueves 14 de enero, voló a Miami junto con su familia y algunos amigos cercanos. Sus periodos vacacionales son recurrentes.



Lo mismo hizo el pasado cuatro de noviembre del 2020, cuando en el vuelo número 412 también de Aeromexico, desde la Ciudad de México viajó a ese mismo lugar.



Mientras, en mayo del 2020, justo cuando comenzaba la pandemia en México, el edil también salió de país. En una playa desconocida posó al lado de sus hijos; al mismo tiempo, su Cabildo pedía a los porteños quedarse en casa para reducir los contagios.



Apenas el martes pasado, el Gobierno de Veracruz emitió el Decreto por el que se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2” desde este jueves y hasta el próximo domingo 17 de enero, mismo que considera al municipio de Veracruz entre los más riesgosos de contagios de COVID-19.



Usuarios de redes sociales lamentaron el viaje del alcalde al considerar que de esa forma enseña el enorme desprecio que la familia Yunes muestra por sus gobernados.