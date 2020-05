Alcalde de Veracruz, “pequeño” y “coaccionario” en lucha contra virus: SEGOB

El Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, lamentó que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no acate las medidas preventivas por el COVID-19, siendo el municipio donde más casos confirmados hay con un acumulado de mil 251.



Aun cuando el pasado martes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto para que los municipios de mayor contagio apliquen filtros sanitarios y cierres viales en zonas comerciales, el Ayuntamiento no acató ésta recomendación.



En su opinión esto corrobora que no es fortuito que el puerto de Veracruz sea la ciudad que ocupa el primer lugar de coronavirus en la entidad.



“Es lamentable que el lugar donde más contagios hay y no es fortuito, tiene que ver con la descoordinación que este pequeño alcalde, que no entiende que hoy más que nunca tenemos que coordinarnos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno”.



Rechazó que sea a través de la fuerza pública que deba mantener a la población en casa y los comercios cerrados.



Ante todo, consideró que deber generarse un trabajo de diálogo con los comercios para reducir la movilidad y no a través de coacción.



"Yo creo que hay que hacer uso de las facultades que nos da la Ley dentro del ámbito que de cada nivel de gobierno. Dentro del suyo una de las facultades es trabajar con los comercios para que en las zonas donde se dan aglomeraciones se pueda reducir la movilidad y se pueda trabajar la sana distancia, quien no entienda esto se proceda a la suspensión, es una primera parte, no la coacción con la fuerza pública, no sé si este señor es un coaccionario".



Cisneros Burgos hizo el llamado a la población y a las autoridades municipales a que coadyuven para reducir la curva, principalmente en las zonas de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa, Poza Rica y Orizaba donde hay mayor número de casos.



Hasta este miércoles se acumulan en todo el estado 3 mil 261 positivos de COVID-19.



“Hacemos un llamado respetuoso a todos, a este primer orden de gobierno que son las autoridades municipales, este tema de salud no está en manos de los políticos sino en manos del Consejo de Salud", añadió.



Resaltó que la prevención reflejará la disminución de los casos en los próximos 10 días, por ello, la importancia para contribuir a aplanar la curva de contagios.