Alcalde de Veracruz Puerto pide a vecinos del Centro denunciar robos

Luego de que vecinos del Centro de la ciudad de Veracruz, se quejaran por el incremento en los robos en casas y negocios, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, afirmó que las denuncias deben hacerse ante la Fiscalía General del Estado.



Indicó que el Ayuntamiento no recibe denuncias formales sobre los robos, al tiempo que aseguró que el alumbrado público opera sin problemas.



"Como lo comenté en anteriores ocasiones, tiene que ser ante la Fiscalía, si ellos presentaron una denuncia, no se presenta ante el Ayuntamiento, ustedes lo saben, se presenta ante la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda apercibir estos delitos.



“A nosotros no nos hacen llegar las denuncias como es normal en proceso jurídico se tienen que hacer ante la Fiscalía", dijo.



No obstante, precisó que se pidió ante la mesa de seguridad que se incremente la vigilancia en la parte del centro de la ciudad.



En cuanto a la denuncia por edificios abandonados, indicó que se tratan de inmuebles particulares, los cuales el ayuntamiento no puede intervenir.



“Ya se le dio aviso en la Mesa de Seguridad a la Secretaría de Marina, para ojalá la Policía Naval pueda reforzar la seguridad aquí.



Finalmente, el edil porteño, agregó que la atención de la inseguridad debe ser abordada de manera integral.