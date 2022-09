Alcalde de Xalapa aceptaría acuerdo reparatorio con empresa de luminarias “basurita”

Tras la ratificación de la denuncia contra SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, quien obtuvo un contrato del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), para la sustitución e instalación de luminarias en Xalapa, la empresa estaría dispuesta a asumir la responsabilidad ante la mala calidad de las lámparas que entregó a la administración de Hipólito Rodríguez Herrero.En entrevista, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil expuso que se comunicaron desde la Ciudad de México, donde la empresa tiene su sede, para solicitar una audiencia con él. Al respecto, el munícipe insistió en que el proceso legal contra el corporativo seguirá hasta en tanto no repongan las bombillas por otras de mejor calidad o se cobre la fianza por la irregularidad cometida por el corporativo."Me comenta el (departamento) Jurídico que se acaban de reportar de (la Ciudad de) México y que quieren cita la próxima semana para llegar a un acuerdo reparatorio, tanto cambiar las luminarias, porque nosotros ya presentamos las denuncias correspondientes para que se repongan las más de 9 mil luminarias de muy baja calidad, que no van a durar ni siquiera ocho meses", comentó.El munícipe lamentó que el Ayuntamiento no tenga personalidad jurídica para ir a las 87 colonias donde fueron instaladas las luminarias LED por parte de SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, y cambiarlas porque se traduciría en un despojo que los ciudadanos no entienden cuándo lo que quieren es iluminación para mejorar su seguridad."Nosotros solicitamos que la empresa que tiene el contrato del FIDE venga a hacerse responsable, una, a hacerse cargo de las denuncias y las autoridades lo que proceda; y dos, pienso yo y nos vamos por la ruta corta y nos cambian todas, tras un convenio reparatorio, por las de mejor calidad y que cumplan con las normas oficiales mexicanas, las certificaciones, las garantías y demás, que nos las cambien y ahí muere", sostuvo.El munícipe capitalino explicó que no se puede desistir de las denuncias por más de 45 millones de pesos de presunto daño patrimonial, hasta en tanto no se resuelva la situación porque su administración incurriría en una omisión."No han venido, se supone que entraron en contacto a raíz de las declaraciones y que vienen la próxima semana. Si vienen a vacilar se van a ir como llegaron. Si vienen en un plan serio y respetuoso podríamos hacer un acuerdo, que la Ley lo permita y el Jurídico lo apruebe", comentó una vez más.También recordó que en el contrato entre la empresa y el FIDE se estableció el pago de una fianza de garantía, que éste puede cobrar y con ese dinero comprar las lámparas con las especificaciones y calidad necesarias.