Alcalde de Xalapa culpa a exdirigente sindical de la corrupción en CMAS

Al ofrecer un "pre-informe" de gobierno ante la militancia del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero admitió que el combate a la corrupción en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) "es una lucha que no ha concluido".Desde un hotel de la avenida 20 de Noviembre, Rodríguez Herrero destacó que al iniciar su gestión en 2018 detectó corrupción en todas las áreas de la administración municipal, incluyendo el organismo operador del agua potable."Es una lucha que no hemos concluido, compañeros, que no hemos logrado cerrar" reconoció.En su mensaje a la base de MORENA, el Edil responsabilizó de la corrupción a un "dirigente sindical", en alusión al secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), José Luis Hernández López, quien estuvo 23 años a la cabeza de la agrupación.Recalcó que dentro de CMAS todavía operan trabajadores afines al exdirigente y a éstos los acusó de “sabotear” a la dependencia.Rodríguez Herrero reprochó que quien encabezó el sindicato de trabajadores de la Comisión acumuló bienes y propiedades, e incluyó a personas cercanas a él dentro de la nómina del organismo.“Eso hizo posible que ese líder robara a manos llenas. Ese personaje tiene ranchos, tiene caballos, se robó fortunas, vive como príncipe y manipulaba los vales que se le tenían que entregar a los trabajadores. Nunca dejó registro del dinero que llegaba a sus arcas”, dijo.Responsabilizó a la influencia del dirigente del sindicato las tomas ilegales de agua en la ciudad, previo pago de “moches” a los trabajadores sindicalizados.“Hemos venido haciendo diagnósticos y resulta que hay muchísimas conexiones ilegales en la ciudad, gente que no paga el agua porque ese tipo de trabajadores puede llegar y decir que les conectan el agua, ya no pagarán el recibo y dan dinero a cambio de ello”.Añadió que esta práctica genera pérdidas a la CMAS al no cobrar por los consumos avalados por el depuesto dirigente.Rodríguez Herrero refirió que con un grupo de sindicalizados se logró “deshacer” de José Luis Hernández López, a quien calificó de “lacra”.“Pero todavía tiene gente ahí dentro porque no podemos despedir a los cientos de trabajadores que logró introducir en (la Comisión)”, concluyó.