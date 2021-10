Alcalde de Xalapa exhibe a líder de colonia por abusivo y “morderse la lengua”

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que el representante de la organización Pueblos Unidos por Veracruz, Juan Piedra Moctezuma, podría estarse “mordiendo la lengua”, ante los señalamientos que hiciera de que otros líderes lucran con la necesidad de las personas que buscan comprar terrenos para construir sus viviendas.Al ser cuestionado sobre la manifestación que encabezara este personaje la mañana de este martes, frente al Palacio Municipal, para exigir el otorgamiento de predios a capitalinos de bajos recursos, reconoció que sigue habiendo quienes se aprovechan de la población humilde para obtener una casa.“Sigue habiendo líderes de este tipo, desafortunadamente sigue habiéndolos. Pero él (Juan Piedra Moctezuma) se puede morder la lengua”, expresó al agregar que desconoce si hay denuncias en su contra por realizar estas prácticas.Rodríguez Herrero señaló que Piedra Moctezuma lleva entre “20 y 30 años manipulando las necesidades de la población”, así como lo han hecho otros líderes de organizaciones en Xalapa.“Hay mucha manipulación de ciertos líderes, de las necesidades que tiene la población de encontrar vivienda a bajo costo y estos líderes que vienen de hace mucho tiempo como este señor Juan Piedra”, reiteró.Una vez más señaló que el que realicen estas actividades ilegales, como el cobro de cuotas o abonos para gestionar terrenos y otros apoyos, no representa un buen mensaje para la ciudadanía."Lucran; es decir, ganan dinero porque les piden dinero, piden cuotas, piden abonos y esa gente no ayuda y hay que ayudar a nuestra gente humilde ofreciéndole suelo de buena calidad en lugares que no tengan riesgo y ofrecerles apoyo para ir construyendo su vivienda”, mencionó el Presidente Municipal de Xalapa.Adicionalmente, afirmó que su administración en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, han ofrecido viviendas a bajo costo a sectores populares."En una alianza con el Gobierno Federal y Estatal, el Gobierno Municipal construye vivienda a bajo costo en suelos de buena calidad y no manipulaciones como las de estos personajes”, puntualizó Hipólito Rodríguez.