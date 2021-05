Alcalde de Xalapa niega que empleados municipales participen en campañas de MORENA

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalara la participación de personal del Ayuntamiento de Xalapa en las campañas del candidato a la alcaldía Ricardo Ahued Bardahuil, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, invitó a que se presenten las pruebas.



"Si tienen pruebas que las presenten. Yo nada más respeto al estado de Derecho. Mi deber es cuidar que todo mundo respete la Ley. Si tienen pruebas, pues que presenten su denuncia. Yo no estoy apoyando a nadie porque la Ley no lo permite".



El Alcalde dijo que también se puede pensar que está apoyando a los otros partidos políticos al hacer obra pública donde dichas instituciones tienen “clientelas”.



Además, Rodríguez Herrero mencionó que no milita en ningún partido político, pues dijo no estar acreditado en ninguno.



"Yo no milito en ningún partido, no estoy acreditado en ninguno. No me desentiendo de MORENA, pero no me digan que yo estoy militando en un partido y que beneficio al partido", concluyó.