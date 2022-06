Alcalde de Xalapa propondrá destinar más recursos para seguridad en 2023

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que propondrá una modificación al presupuesto del ejercicio fiscal 2023, a efecto de destinar mayores recursos al tema de seguridad.Y es que aseguró que la partida económica que recibe el municipio específicamente para este rubro no es suficiente, de allí la necesidad de tener dinero de ingresos propios para la contratación de más policías, su capacitación y equipamiento."Seguramente habremos de pedir en la modificación al presupuesto del siguiente año, mayor recurso el siguiente año para que podamos (tenemos más recursos), porque los recursos que vienen para tal efecto no son suficientes. Tenemos que tener de los recursos propios una cantidad para reforzar el tema de equipo, equipamiento, capacitación y más cantidad de elementos", afirmó.Ahued Bardahuil recordó que el anteproyecto de presupuesto para el próximo año es aprobado este año por el Cabildo y enviado al Congreso del Estado para su aprobación (antes del 31 de diciembre)."Para que se puedan tener más elementos y poder contar con la nómina y con las herramientas que necesitan para poder tener mayor cobertura", puntualizó el munícipe.Aseveró que la meta sería alcanzar el estándar que se marca por cada mil habitantes, es decir, mil 600 uniformados (conforme la población de Xalapa), aunque por ahora no se cuenta con esa cantidad (400 policías)."Sin embargo, vamos en ese camino, es una policía joven, que acaba de llegar, viene apenas del cuatrienio anterior, se hizo un esfuerzo pero hay que reforzar y asumir los retos que tengamos nosotros", reafirmó Ricardo Ahued.