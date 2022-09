Alcalde de Xalapa recomienda a comerciantes pagar refrendos y no dar moches

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, pidió a los propietarios de negocios de la Capital pagar los refrendos en la Dirección de Desarrollo Económico, mismos que tienen un costo a partir de los 300 pesos, pues dijo que así se evita que los inspectores de Comercio les pidan "moches".Aunque consideró que esta cantidad por la renovación de la cédula de funcionamiento no es onerosa, sí ayudará a tener recursos para invertir en la ciudad, al tiempo que se frena la corrupción que podría existir por parte de dichos funcionarios."Yo traigo un tema con el sector comercial, para que nos ayuden a abatir la corrupción, hay un refrendo que se tiene que pagar anual y muchos no lo quieren pagar, al tener el refrendo evitan corrupción, valen 300, 400 o 500 pesos, o una cédula. Siempre les digo paguen la cédula, déjense ayudar y actualizar para de esa manera nosotros podamos defenderlos de los inspectores que pudieran pedirles (dinero) porque no están en regla", comentó.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el munícipe insistió que les cuesta más barato a los comerciantes pagar estos documentos oficiales del Ayuntamiento que lo que podrían cobrarles los trabajadores que hacen estas revisiones."Es una invitación que hemos hecho y a veces hasta nos cierran, nos dan de portazos y se molestan. Paga tu refrendo, vale 300 pesos, actualiza tu cédula sin que alguien corrupto te pida dinero, que se den ayudar", insistió.Ahued Bardahuil afirmó que si un dueño de negocio está dispuesto a ponerlo en regla, puede acudir a la Alcaldía y "sin ningún tipo de agravio" serán regularizados, permitiendo que ese dinero ingrese a las arcas municipales."Pero hay cientos de negocios que se rehúsan a pagar un refrendo de 300 pesos y esto provoca corrupción, porque yo voy y toco la puerta, no tienes el refrendo, te clausuro, me das una lana y se van por la libre y no nos ayudan a abatir los señalamientos", consideró.La máxima autoridad xalapeña expuso que aunque se ha hecho una depuración en esa área y hay gente capaz realizando las inspecciones, es importante que se denuncien los actos de corrupción, para poder actuar en consecuencia."Ojo, en todas las áreas, que a alguien se le ocurra a mi nombre o a nombre de cualquiera, es por su gusto que se deja extorsionar. Aquí está prohibido que pidan algo a cambio, es transparencia, la corrupción aquí se abate en serio. Somos muchos, alguno se me puede pelar, pero mientras no me entere, no me digan o no tengo evidencia, ayúdenme a señalar", reiteró.