Alcalde de Xalapa tardó 3 años en darse cuenta de corrupción, critica Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, consideró como bueno que, después de tres años de administración, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero haya admitido que existen actos de corrupción en algunas áreas, como Desarrollo Urbano y Comercio.



"No es que haya sido acertada su declaración, es que es bueno que después de tres años el Alcalde se dé cuenta de lo que está pasando. Ojalá hubiera sido con anterioridad".



Y es que Rodríguez Herrero informó que aún trabajan para acabar con malas prácticas en algunos departamentos del municipio. Problemas con licencias de construcción y casos de posibles extorsiones por parte de inspectores de comercio, fue lo que admitió el primer edil.



Por ello, el también titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico señaló que es necesario exhortar a la población a denunciar cualquier caso de irregularidad o extorsión por algún trabajador del Ayuntamiento.



"La gente me ha dicho que han tenido visitas de inspectores no sólo del DIAC, también de Protección Civil y también han venido de otras áreas, que esto nos ha traído problemas. Desgraciadamente, los ciudadanos no han querido denunciar y nos atan un poquito de manos".



Aunque dijo, no existe la certeza de que sean realmente empleados municipales, reiteró la necesidad de que los comerciantes o ciudadanos denuncien.



"Desgraciadamente, mientras no nos den un nombre, una fotografía, una grabación o una prueba, sería muy irresponsable señalar a un trabajador o trabajadora del Ayuntamiento. Cuando pido que me acompañen a denunciar a Contraloría o al área correspondiente, no lo hacen por temor a represalias", aseveró.