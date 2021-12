Alcalde de Xoxocotla clama justicia tras asesinato de su hija

Con una misa de cuerpo presente y su posterior sepultura en el cementerio municipal de Xoxocotla, familiares y amigos de Fanny le dieron el último adiós.El pueblo se volcó a la iglesia de San Isidro para acompañar y despedir a la pequeña de tan sólo 11 años, alumna de primaria aún, quien el pasado martes fuera agredida sexualmente y después asesinada.Fanny "no debió morir así", indicó su madre, Vicenta Rosales, presidenta del DIF municipal.Señaló que su hija era una niña cariñosa, muy amistosa, y le arrebataron la vida."Que esto llegue a manos de quien tenga que llegar, del Presidente, de los investigadores, para que lo de mi hija no quede así", llamó la madre de Fanny en medio de lágrimas.Pidió al mandatario federal que se haga justicia, que se investigue "lo que se tenga que investigar".En medio de su dolor, recomendó también a otras madres que cuiden mucho a sus hijos e hijas, porque es muy dolorosa una pérdida de este tipo.También el padre de Fanny, el alcalde Magdaleno Juárez, pidió que se llegue hasta el final de esta investigación."No se vale que le hayan arrebatado la vida así a mi hija, si algún problema tenían conmigo, era conmigo, no con ella".