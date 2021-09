Alcalde de Zongolica buscará candidatos independientes “competitivos”

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, dio a conocer que a través del Movimiento para la Construcción de Veracruz, impulsará candidaturas independientes a las Diputaciones Locales y Federales, Senadurías y Gubernatura, que sean competitivas.



Dijo que en tres o cuatro semanas iniciará un recorrido por el Estado para la estructuración de su iniciativa, esperando en una primera etapa recorrer 100 municipios durante su tiempo libre de Alcalde.



“La sociedad veracruzana puede, merece, este es un buen momento para que adopte la cultura de las candidaturas independientes y se puedan masificar. Es el objetivo que nos hemos trazado varias personas, varios dirigentes. Va a ser muy claro para el próximo proceso electoral 2024, donde pretendemos que a través de la vía independiente se logren construir candidaturas a diputados locales, federales, senadores y gobernador de manera competitiva”, expresó.



En conferencia de prensa, aseguró que ofrecerán a los veracruzanos representarse genuinamente y que su movimiento independiente abarque a la sociedad organizada en cada uno de los municipios y distritos con un objetivo electoral, sin depender del presupuesto público.



“Hay que decirle a la gente que ir a la competencia bajo un esquema de candidato independiente es estar fuera del presupuesto de los partidos. Está muy de moda analizar el tema de los costos, lo que le cuesta al país, a la sociedad el funcionamiento partidos y de las candidaturas. En el caso de las candidaturas independientes a la sociedad le sale gratis”, sostuvo.



Mezhua Campos mencionó que el que un aspirante ciudadano tenga que pagar de su bolsillo la campaña que realice, “se convierte en una ventaja porque participan las personas que realmente quieren ayudar a la sociedad y lo que es más importante. La gente, al no ver presupuesto público, supuestos de campaña basados en el presupuesto oficial, entonces logra ver las características reales del candidato”.



Asimismo, admitió que la consolidación de ese proyecto es difícil, aunque afirmó que lo está haciendo desde cero y necesitará realizar mucho trabajo para generar eco en la sociedad veracruzana.



“Creo que sí vamos a poder. La verdad no me parece complicado el número de firmas (para poder ser candidato independiente), aunque sí algo tedioso. A mí me parece que, como lo que pasó en Monterrey, tenemos que buscar un triunfo de las candidaturas independientes”, concluyó.