Alcalde de Zongolica despediría a burócrata que pidió “bañar con ácido” a mujer

El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, aseguró que de comprobarse la veracidad del mensaje realizado por el Director del DIF de dicho Ayuntamiento, Yair Xochicale, se tomará la decisión de separarlo del cargo.



El alcalde señaló que aún no tiene pruebas para respaldar estas acusaciones, pero dijo de ser ciertas, no permitirá que ese tipo de funcionarios estén al frente.



"De comprobarse ese hecho, la verdad es que estoy tratando de ver si es real o no, el funcionario al que se refiere, Yair Xochicale lo ha comentado porque le pregunté, y dice que no es cierto, que fue un meme, una imagen prefabricada, pero en mi caso de comprobarse ese hecho, pues bueno, tomaremos una decisión muy drástica que pudiera ser la separación del cargo de este funcionario".



Y es que “A ella báñenla con ácido” fue el supuesto mensaje emitido por el funcionario municipal, difundido en redes sociales, del colectivo de mujeres veracruzanas “Las Brujas del Mar”, lo que provocó inconformidad y pidieron que no se tomara a la ligera.



Ante esto, Mezhua Campos refirió que lo procedente sería una denuncia y una investigación en contra del antes mencionado, por lo que como munícipe, se haría cargo de seguir estos procesos.



"El problema o lo procedente es que haya una denuncia y una investigación, y en este caso yo mismo desde la presidencia municipal, puedo hacerme cargo si hubiera la denuncia, y si me llegara la denuncia correspondiente, porque hasta ahora no me ha llegado".



De igual forma, el primer edil de aquel municipio, expuso que no es la primera vez que le fabrican este tipo de notas falsas a este funcionario, pero que de manera personal, realizará investigaciones para comprobar estas acusaciones.



"De entrada voy a hacer una investigación propia, y voy a determinar de acuerdo a lo que logré encontrar, algo que deje a salvo a las mujeres", concluyó.