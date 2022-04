Alcalde de Zongolica va contra antecesor por desvíos millonarios

El Ayuntamiento de Zongolica ya presentó las denuncias contra la pasada administración por un presunto daño patrimonial por alrededor de 10 millones de pesos, toda vez que se dejaron de declarar gravámenes como el Impuesto Sobre la Renta y el 2 por ciento a la nómina.En entrevista el alcalde Benito Aguas, indicó que van a proceder conforme a derecho."Hemos detectado muchísimas cosas, por ejemplo el inventario físico que no es igual al que nos entregaron en documentación. El otro es en el pago de la retención del 2 por ciento a la nómina que no se declaró; el alumbrado público. Las carpetas no cumplieron con los requisitos, hay obras donde no se acreditó la propiedad, sí bien en una comunidad hay una obra, ante el ORFIS no está comprobada la propiedad del ayuntamiento"En específico dijo que del ISR se dejó de declarar alrededor de 5 millones 700 mil pesos y del 2 por ciento a la nómina alrededor de 2 millones 500 mil pesos y un millón más por el tema del alumbrado público.Finalmente indicó que otra obra fue construida en propiedad privada y no se tiene acceso y ahí se quedó, "todo eso se tiene que ir así a juicio".