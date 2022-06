Alcalde electo de Jesús Carranza es “preso político”; quieren que AMLO intervenga

La familia del ganadero y alcalde electo petista del municipio de Jesús Carranza, Pasiano “N”, continúa a la espera de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga en el caso de la detención de su familiar, la que califican como arbitraria y con un sin número de irregularidades, por las cuales afirman que es un preso político.“No hay delito que perseguir en su caso, la Fiscalía miente”, aseguró.Margarita Rueda, hermana de Pasiano, el candidato que ganó la elección extraordinaria desde la prisión donde se encontraba acusado por ultrajes a la autoridad desde octubre de 2021 con la carpeta de investigación 180/2021, adelantó que luego de solicitar la intervención del Presidente están dispuestos a asistir a la conferencia mañanera para esperar la respuesta del Gobierno Federal.“Daremos seguimiento a la solicitud que se le hizo y si es necesario que tengamos que acudir a la mañanera, con gusto lo haríamos porque es un proceso injusto y necesitamos tener la certeza de que con la ayuda del Presidente esto se pueda aclarar”, dijo al señalar que han sido respetuosos y han tratado de resolver todo por la vía pacífica y legal pero no ha sido posible, por lo que no descartan tomar otras acciones. Si nuestra solicitud no avanza, entonces se tomarían otras medidas, hasta el momento seguimos por la vía pacífica pero él está preso desde hace siete meses por un capricho de alguien”, aseveró.Y es que a decir de Margarita Rueda, a su hermano no lo detuvieron en la calle en una riña, no portaba armas ni tampoco enervantes en su mochila, como lo acusaron policías ministeriales en un inicio, sino que a Pasiano lo sacaron del hotel donde se hospedaba, previo a reunión con medios de comunicación, lo que atribuyen a un trasfondo político para que el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se quede con la Alcaldía de Jesús Carranza.“Al final lo que no quieren es que tome la Alcaldía de Jesús Carranza, Veracruz”, aseguró.Ante ello, Margarita solicitó al partido guinda que aprenda a perder y respete la voluntad del pueblo, ya que en las dos elecciones Pasiano “N” ha sido ganador, la última, preso desde el penal de Tuxpan.En este sentido, recordó que a través de los tribunales y ahora con la detención que definen como “arbitraria” pretenden que el morenista Luis Alfredo Pacheco Peralta gobierne en el municipio.“El proceso no ha avanzado. Hay muchas trabas del Juez de Control, no tenemos fijada ninguna audiencia en este momento y por eso solicitamos que intervengan otras instancias para que nos ayuden, porque hasta este momento no tenemos ningún avance”, refirió al agregar que tras siete meses de la detención, no hay respuesta ni lo ponen en libertad, luego que en febrero de este año fue derogado el delito por el que lo acusan: ultrajes a la autoridad”.“Ahora le están variando el delito. Ahora es el de tentativa de homicidio calificado y no sabemos por qué. Ellos hablan que por los dichos de los policías, que porque les apuntó con un pistola y que por eso están variando el delito”, detalló al señalar que primero se le había acusado por portación de arma, delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad; por este último es que se ameritaba mantenerlo en prisión preventiva, pero ahora es un delito derogado”.Sobre las acusaciones y el manejo mediático donde se menciona que Pasiano “N” podría pertenecer a un grupo delictivo de la zona, Margarita expuso que su hermano es ganadero, ha sido presidente de la Asociación Ganadera Local de la Región, la gente lo conoce y por eso lo apoyan en la exigencia de que se le dé libertad y lo dejen gobernar.