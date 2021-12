Alcalde Electo de Orizaba anuncia cese de empleados de confianza

El presidente municipal electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, aseguró que ya se reunió con algunos trabajadores del Ayuntamiento para decirles que no estarán en la próxima administración con él.En entrevista añadió que también le dijo a este personal que si incluyen en su currículum haber trabajado en Orizaba tendrán abiertas las puertas en otros municipios."He estado platicando con algunas personas que no van a estar, les estoy dando la cara para decirles: tú no me vas a acompañar en la administración. Los puestos de confianza terminan el día que termina el Alcalde su administración. Entonces el 31 de diciembre terminan los puestos de confianza, pero quise tener la sensibilidad de platicar con las personas y decirles que busquen chamba. Les dije que si su currículum habla de que trabajaron en Orizaba, les da chance de entrar a cualquier Ayuntamiento".El futuro munícipe de Pluviosilla sostuvo que el trabajo hecho durante los últimos cuatro años por parte de Igor Rojí fue muy bueno.De igual forma, recordó que tomó dos decisiones para su próximo gobierno y estas son: toda persona laborando en el Ayuntamiento debe estar vacunada, y la segunda: que las direcciones municipales desaparecen para tener un ahorro económico, pero también para que las peticiones de la población lleguen más rápido al Alcalde."No va a haber directores sino solamente coordinadores y jefaturas. Son un par de decisiones que he tomado. Todo personal que no esté vacunado no puede trabajar en la administración. La desaparición de las direcciones es para dar un mejor servicio a la población, que no se vuelvan cuellos de botella en las direcciones y que todas las peticiones lleguen a la Presidencia".