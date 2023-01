Alcalde no me deja de violentar, acusa Síndica de Coatzintla

La síndica única de Coatzintla, Eunice García García, señaló que luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó otorgarle medidas de protección, a la fecha continúa padeciendo violencia política en razón de género por parte del alcalde César Ulises García Vázquez, por lo que actualmente teme por su integridad.La funcionaria de MORENA añadió que también está siendo violentada por el secretario, la tesorera, la contralora y el director de Obras Públicas, debido a que ha cuestionado la aprobación de estados financieros y exigido la documentación de obras públicas.“Estoy sufriendo en cuestión de violencia política en razón de género por el alcalde Cesar Ulises García Vásquez y compañeros que siguen instrucciones por parte de él. Es el secretario, la tesorera, la contralora y el director de obras públicas y he decidido hacer pública esta situación porque el pasado 4 de noviembre de 2022 acudí al Tribunal Electoral de Veracruz a denunciar a este ciudadano por agresiones de manera física, psicológica, patrimonial, que he sufrido en la administración”, declaró la Síndica.García García, del mismo partido de García Vázquez, añadió que espera que su caso sea revisado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, pues se le está obstruyendo para cumplir con el trabajo por el que fue electa en el municipio de la zona norte, además de que el munícipe instruyó a trabajadores a “vigilarla”.“En el caso del alcalde fue detonante la última ocasión fue cuando me arrebató unos documentos en el área de tesorería por el simple hecho de no estar de acuerdo en la manera en cómo se está conduciendo con relación a los estados financieros que representan los recursos y patrimonio del municipio.“Al alcalde no le agradó que pusiera mi firma con observación; la tesorera le notificó y llegó al área muy enojado. Vino y me arrebató toda la información y primero me quiso intimidar poniéndose en mis espaldas y diciéndome que ahí se iba a quedar para ver qué es lo que estaba haciendo”, relató la Síndica.Aseveró que las presuntas irregularidades que ha detectado en cuanto al uso de los recursos públicos las ha reportado ante las instancias pertinentes y sobre la violencia que ha padecido el TEV confirmó que es procedente otorgarle medidas de protección, puesto que acreditó que ha sido removida de comisiones de forma irregular y ni siquiera se le convoca a las sesiones de Cabildo.El TEV, en el acuerdo plenario del JDC-584/2022, estableció que el Presidente Municipal -entre otras personas- de dicho Ayuntamiento están generando violencia política en razón de género, “pues dicho funcionario ha realizado acciones y omisiones de manera sistemática, las cuáles han sido dirigidas a obstruir y menoscabar los derechos político-electorales de la accionante”.“Bajo las instancias en las cuales yo estoy ahorita recibiendo apoyo y protección comenté esos casos y prácticamente se determinó que eso es una violencia física porque no sólo puede ser violencia cuando se recibe un golpe, simplemente cuando ya suceden esas acciones es violencia física, también psicológica porque hay burlas, humillaciones, machismo, autoritarismo, ahí es en donde también a mí me ha afectado (…).“Estoy haciendo del conocimiento de las instancias correspondientes lo que está ocurriendo, a lo mejor él (César Ulises García Vázquez) no estaba acostumbrado a ver esto dentro de sus administraciones y eso es lo que ha tenido molesto al alcalde”, señaló la Síndica.Finalmente dijo que su caso también está bajo revisión de la Comisión de Gobernación del Congreso, misma que busca gestionar acuerdos a los que no se ha comprometido el presidente municipal.