Alcalde pide a xalapeños no comprarle a ambulantes

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, pidió a los ciudadanos no comprar en la calle y acudir a los lugares establecidos, como los mercados.



"Que entren a los mercados, es un exhorto a los ciudadanos a que no compren productos en la calle, que los compren en el interior de los mercados, para eso son los mercados".



Lo anterior, lo declaró luego de que locatarios del mercado Jaureguí, colocaran lonas en contra del ambulantaje, hecho que el primer Edil consideró como correcto y justo.



"Yo escucho su demanda, me parece que es correcta, lo que tenemos que evitar es que vuelvan a ocupar estas calles, en particular el comercio ambulante".



Asimismo, Rodríguez Herrero aseguró que ya se les ofreció a los ambulantes alternativas de reubicación, incluso establecerse en los distintos mercados de la ciudad.



"Se les ofrecen alternativas para irse al interior de los mercados, si ustedes entran a los mercados, los ven con un porcentaje importante vacío".



Así también, recordó que la administración, está realizando el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, con la finalidad de recuperar el espacio público y garantizar la seguridad del peatón, el cual consiste en retirar objetos irregularmente colocados en calles, banquetas, camellones y áreas verdes en las avenidas.