Alcalde suplente de Actopan ahora presenta juicio ante Sala Regional Xalapa

El suplente del alcalde de Actopan, José Alfredo López Carreto, presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), en la Sala Regional Xalapa, para defender su nombramiento constitucional en ese Ayuntamiento; acusó amenazas por parte de integrantes de la LXIV Legislatura, mismas que lo obligaron a su renuncia.El juicio presentado el día de ayer viernes, se solicitó de urgente resolución, en contra del Congreso del Estado de Veracruz, por impedirle tomar protesta desde el día 5 de marzo del año en curso.“La renuncia se firmó en contra de mi voluntad y bajo amenazas, máxime que jamás fue ratificada; actos que acreditan violencia política y me impiden ejercer el cargo por el que fui elegido mediante el voto popular”, se lee en el documento.Dentro de la petición a la Sala Regional, López Carreto expone que se violentó la ratificación de la renuncia al cargo de Presidente Municipal, con lo cual se vulnera el principio de certeza y legalidad; además de que también se violó su derecho de ocupar y desempeñar el cargo de Alcalde.El Congreso incurrió en el incumplimiento de un deber legal, ya que nunca lo convocó para ocupar el cargo, a pesar de lo ordenado en el punto tercero del decreto 554, publicado el 4 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, que se expresa en el juicio.También denunció persecución política por parte de elementos de Seguridad, quienes implementaron operativos en el municipio de Actopan, argumentando tener órdenes de aprehensión en su contra.Debido a ello, López Carreto dijo que tuvo que ampararse para no ser detenido.“Integrantes del Congreso del Estado de Veracruz, me solicitaron renunciar al cargo de presidente municipal, para lograr su cometido se allegaron de información en resguardo de la Fiscalía General del Estado, manifestaron contar con información privilegiada acerca de dos carpetas de investigación en contra mía; que, si quería evitar ser detenido, ellos podían intervenir para detener las órdenes de aprehensión”.Lo anterior, siempre y cuando renunciara a asumir la presidencia municipal de Actopan, acusó el Alcalde suplente.A decir de López Carreto, es objeto de violencia y persecución política.“He sido amenazado con ser privado de mi libertad y mi vida, cuestión por la cual tuve que resguardarme para proteger mi integridad, incluso alejado de toda comunicación”.Cabe recordar que Alfredo López es suplente del alcalde José Paulino Domínguez, quien se encuentra prófugo de la justicia, razón por la que a López Carreto le correspondía ocupar el cargo desde el 5 de marzo.No obstante y según el recurso interpuesto, la Legislatura utilizó a diputados para amedrentar al Edil suplente y con ello lograr su renuncia, misma que no fue presentada al Pleno y mucho menos ratificada.Ahora, con un amparo para evitar cualquier posible detención ilegal, Alfredo López busca por la vía legal que se cumpla la Constitución, la cual marca que ningún cargo de elección es renunciable.El Edil de extracción panista está haciendo uso de las diferentes instancias para que se cumpla la ley y se haga justicia, ya que no se sabe cómo se permitió la ilegalidad de imponer a un alcalde interino del partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Carranza Barradas, cuando la elección de los ciudadanos en las urnas de Actopan fue por el Partido Acción Nacional y a él nada le impide ocupar el cargo.