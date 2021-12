Alcaldes “corruptos salientes” vacían oficinas y dejan calles llenas de basura

El diputado local por MORENA, Luis Ronaldo Zárate Díaz, denunció que al menos 4 de los 10 alcaldías salientes en el Distrito de Coatepec dejarán los inmuebles municipales sin equipos de cómputo y mobiliario, sin unidades vehiculares en unas condiciones, y con problemas en el funcionamiento de servicios como el de Limpia Pública.En conferencia de prensa y acompañado del alcalde electo de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, quien confirmó este problema durante la entrega-recepción en curso, detalló que lo mismo ocurre en Xico, Teocelo y Tlalnelhuayocan.“Estos gobiernos corruptos salientes están entregando prácticamente nada, ahora creo que por ser Navidad hay mucha magia y está desapareciendo todo, dejando las oficinas vacías, dejan basura, las condiciones de los automóviles, les cambian las baterías nuevas por viejas, las llantas igual, todas lisas”, expresó.El legislador al Congreso del Estado criticó que a dos días concluir las gestiones municipales actuales, no quieran recolectar la basura, lo cual está generando un problema de salud y ambiental en esas demarcaciones.“Las calles están inundadas de basura y ellos todavía son alcaldes y tienen que reaccionar a ente todo esto y estamos aquí anunciando esas malas acciones, esto está pasando en Xico, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Teocelo”, comentó.Zárate Díaz apuntó que desde la Legislatura Local actuarán para evitar que situaciones de ese tipo ocurran nuevamente, adelantando que con la información que recaben los ediles entrantes y las denuncias que presenten ante las irregularidades, podrían promover una reforma a la Ley.“Es muy importante que ellos hagan bien su análisis de lo que están recibiendo porque si ellos son los que reciben, nosotros sin pruebas no podemos proceder. Es muy importante que ellos den a conocer lo que está pasando (…) y vamos a ver con todo este análisis que pasen una vez los alcaldes reciban cómo podemos modificar la ley para apretar a los alcaldes salientes a que sean obligados a cumplir y entregar lo que deberían entregar”, puntualizó.Reiteró que él y sus homólogos no dejarán que las autoridades salientes se vayan sin responder a las observaciones que hagan las que asuman los cargos el 1 de enero de 2022, acotando la necesidad de que los ediles nuevos documenten todo y presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes.