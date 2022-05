Alcaldes de MORENA, los más incumplidos con sus planes de desarrollo

Ayuntamientos de MORENA en Veracruz fueron los más incumplidos respecto a sus Planes Municipales de Desarrollo y violentaron la Ley de Planeación del Estado con dicha omisión, entre otras disposiciones oficiales.De acuerdo con dicho marco legal, los nuevos Ayuntamientos debían remitir su plan al Congreso local en los primeros 4 meses pero varios lo presentaron de forma extemporánea o de plano no han remitido el documento hasta la fecha.El Congreso del Estado advierte que sin esos instrumentos de planeación municipal se carece, entre otras cosas, de información acerca de las obras y acciones a ejecutar, de los programas a desarrollar, así como de las metas a cumplir.Además, se desconocen las áreas administrativas responsables del cumplimiento de los objetivos del gobierno, los referentes metodológicos para su formulación y, sobre todo, “deja de ser factible la evaluación ciudadana del desempeño de sus autoridades”.Por ello, la Junta de Coordinación Política no descarta sanciones por la omisión señalada, particularmente a 2 Ayuntamientos y un Concejo Municipal que no entregaron su plan, siendo Atlahuilco y José Azueta, así como el Concejo Municipal de Amatitlán, respectivamente.Destaca que en total fueron 14 municipios gobernados por MORENA los que incumplieron con entregar en tiempo y forma su Plan de Gobierno, siendo Agua Dulce, Amatlán de los Reyes, Chacaltianguis, Coatepec, Cosamaloapan del Carpio, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Poza Rica de Hidalgo, Río Blanco, Tampico Alto, Tlapacoyan, Manlio Fabio Altamirano y Tlachichilco.Este 2022 el partido guinda sumó a Alcaldes emanados de otras fuerzas políticas que, además de abandonar los institutos que los postularon, también incumplieron con su Plan Municipal, siendo Banderilla, Tenochtitlán, Zacualpan, Totutla, Naranjos Amatlán, José Azueta, Astacinga, Coetzala, Tuxtilla, Coacoatzintla, Hidalgotitlán, Tempoal, Acultzingo, Zaragoza y Oteapan.También incumplieron 8 Gobiernos Municipales del PRI, siendo Calcahualco, Cosoleacaque, Cuichapa, Cuitláhuac, Ixhuacán de los Reyes, Soteapan, Naranjal.Atlahuilco, así como 7 del PAN, que fueron Castillo de Teayo, Cotaxtla, Coxquihui, La Perla, Santiago Sochiapan, Tehuipango y Tlalixcoyan.Por parte del PRD fueron 7 los gobiernos incumplidos, siendo Atzacan, Banderilla, Ixcatepec, Nautla, Santiago Tuxtla, Tenochtitlán y Zacualpan, así como otros 7 del PVEM, que son Acula, Espinal, Nogales, Puente Nacional, Totutla, Naranjos Amatlán y José Azueta.Por parte de Gobiernos Municipales de MC fueron 6 incumplidos, siendo Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Jalcomulco, Juan Rodríguez Clara, Tlacotalpan y Yecuatla.Por parte del PT fueron 4 los gobiernos locales incumplidos, siendo Astacinga, Chumatlán, Coetzala y Tuxtilla.Del Partido ¡Podemos! fueron 2 incumplidos, que son Apazapan y Coacoatzintla. Del PES otros 2, que son Hidalgotitlán y Tempoal.Finalmente hubo un incumplido de Redes Sociales Progresistas, siendo Acultzingo, al igual Fuerza por México en Zaragoza; del Partido Cardenista en Oteapan y del Partido Político Unidad Ciudadana en Ixmatlahuacan.Los Concejos Municipales de Tlacotepec de Mejía y Chiconamel entregaron el documento de forma extemporánea y, por su parte, el Concejo Amatitlán no lo ha entregado.El Congreso señaló que la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado exhortó a los Ayuntamientos de la entidad a remitir sus planes municipales de desarrollo a más tardar el 15 de abril pasado; sin embargo, no todos los Ayuntamientos o concejos municipales de la entidad lo remitieron.