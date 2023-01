Alcaldes de Río Blanco, Nogales, y Zongolica descartan pedir seguridad personal

A pesar de la situación de inseguridad que se vive en la región de las Altas Montañas, en el que se incluye el homicidio del alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, ediles de la región no han pensado en contratar servicios de seguridad ni solicitarlos a la Secretaría de Seguridad Pública.En lo anterior coinciden los alcaldes de Río Blanco, Ricardo Pérez; Nogales, Ernesto Torres y Zongolica, Benito Aguas Atlahua, quienes consideran que en su persona no han tenido ninguna incidencia que lamentar.Pero además, señalan que tampoco existen recursos económicos para invertir en ello y la obra pública en favor de los ciudadanos es prioridad.El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez, lamentó el asesinato del alcalde de Rafael Delgado y aseguró que las autoridades correspondientes serán las encargadas de investigar y aplicar la justicia, descartando que su seguridad se vaya a reforzar.Benito Aguas Atlahua, alcalde de Zongolica también descartó esta posibilidad, pues los recursos son insuficientes y estos son destinados para obra."Los recursos son del pueblo, lo digo con mucho respeto y humildad. No tengo seguridad ni patrulla adelante o atrás, porque no alcanzan los recursos", señaló.Y es que tras el asesinato del alcalde de Rafael Delgado, pareciera que todo volvió a la normalidad y por ello continúan laborando de manera cotidiana.El alcalde de Nogales, Ernesto Torres, dijo que él continúa visitando las colonias de su municipio sin ningún contratiempo.