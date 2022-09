Alcaldes no pueden desviar recursos para atender emergencias por lluvias

Aunque la ley no permite que los alcaldes utilicen el recurso federal para otros usos que no sean para los que están etiquetados, a fin de atender las emergencias que se han presentado por las lluvias se hacen las gestiones para que dependencias apoyen a los municipios, indicó la diputada federal por el distrito de Zongolica, Itzel Domínguez Zopiyactle.Mencionó que “la ley es muy clara”, por lo que si se utilizan recursos en otra cosa los presidentes municipales tendrán que responder por desvío de recursos.Reconoció que hay emergencias que dejaron las lluvias que es necesario atender, por lo que ha apoyado en realizar las gestiones para que a los municipios les lleguen los apoyos.Comentó que junto con el gobernador y Protección Civil se buscó que los municipios afectados fueran incluidos en la declaratoria de desastres y de esa manera recibir el apoyo correspondiente.Recordó que en la declaratoria salieron varios municipios y sólo uno de ellos no era el distrito de Zongolica.No obstante, admitió que se siguen teniendo pendientes, por ejemplo con los municipios de Xoxocotla y Texhuacan, con cuyos alcaldes se reunió el sábado y siguen buscando que sean incluidos en una declaratoria.Agregó que el DIF estatal y Protección Civil también han hecho llegar ayuda a la población de manera directa.La diputada señaló que recientemente estuvo en la SCT federal par gestionar el mantenimiento de las carreteras y se logró que se atienda el tramo de Mendoza a Acultzingo y también la carretera de Orizaba a Zongolica, en donde ya comenzaron los trabajos.