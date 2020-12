Alcaldes, síndicos y regidores no podrán aspirar a la reelección: OPLE

Los Alcaldes, Síndicos y Regidores de los 212 Ayuntamientos de Veracruz no podrán aspirar a la reelección en el proceso electoral 2020-2021, toda vez que el periodo para el que fueron electos en 2017 es de 4 años y el artículo 115 fracción I, párrafo segundo de la Constitución Federal, señala que será procedente la elección consecutiva, cuando éste no sea superior a tres años.



Así respondió el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) a las consultas formuladas por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zeferino Tejeda Uscanga, en las que pedía conocer si los actuales ediles podrían postularse nuevamente para las elecciones municipales del 6 de junio de 2021.



En la contestación, el ente comicial aclara que ningún Munícipe puede ser candidato otra vez para el mismo cargo, ni para el de síndico o regidor; de igual manera, un Síndico no puede ser abanderado para alcalde o regidor; ni un Regidor puede ser postulado para alcalde o síndico.



Lo anterior, porque además de la prohibición estipulada en la Carta Magna Federal, el artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los ediles no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente (2021-2025) y la misma prohibición se aplicará a las y los integrantes de los Concejos Municipales.



Esta contestación al representante priista cierra la posibilidad de reelección a las autoridades actuales de las alcaldías veracruzanas y con la anulación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado a mediados de año, también imposibilitará a los Alcaldes, Síndicos y Regidores que se elijan en junio próximo, poder postularse al término de sus mandatos.



Los cambios constitucionales y al Código Electoral de Veracruz, avalados por la Sexagésima Quinta Legislatura, habían disminuido el periodo de los ediles que tomarán posesión el 1° de enero de 2022, de cuatro a tres años; pero como éstos quedaron sin efecto, el periodo será de cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2025), quitándoles también la posibilidad de reelección.



Cabe recordar que en 2012, los diputados veracruzanos reformaron el artículo 70 de la Constitución Local para ampliar el periodo de las autoridades municipales a 4 años, siendo las primeras en cumplir este tiempo en el poder las electas en los comicios de 2013 y posteriormente, las actuales, que rindieron protesta el primer día de 2018.