Alcaldesa afirma que desaparición del FORTASEG no afectará a Coatzintla

Los índices de denuncia en delitos que se registran en el municipio de Coatzintla, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) son bajos y esto ha provocado que no sea considerado para los recursos del Fortalecimiento de la Seguridad Municipal (Fortaseg).



Según el portal www.semaforo.com.mx, las estadísticas que se tienen registradas para el estado de Veracruz Coatzintla no aparece en los primeros 10 o 37 lugares de las tablas que establecen los tipos de delitos que reportan los municipios veracruzanos.



De la zona norte de Veracruz sí aparecen Chicontepec, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Pueblo Viejo, Tantoyuca, Álamo, Tihuatlán y Tuxpan.



Coatzintla se localiza geográficamente entre los municipios vecinos de Tihuatlán, Papantla y Poza Rica, los cuales sí se registran en el semáforo delictivo, destacando en color rojo la extorsión, robo a negocio, lesiones, violencia familiar, feminicidio, homicidio, violación, secuestro, narcomenudeo, esto en cifras que se reportaron en el mes de agosto del 2020.



De acuerdo con la alcaldesa coatzinteca, Patricia Cruz Matheis, en su gobierno se inició con las indicaciones que el ex mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, realizó para que cada localidad tenga su propia corporación en seguridad pública.



Esto se ha realizado con recursos propios, pese a que los municipios vecinos si cuentan con el fondo y ante la posible eliminación del programa Fortaseg, la edil dijo que esto no le afecta a Coatzintla ya que esto se ha cubierto con recursos de las arcas municipales.



Explicó que Coatzintla no ha podido contar con el beneficio de ese programa del gobierno federal porque no se cuenta con estadísticas que marquen alto índice de delitos como el robo o el secuestro.



Mencionó que persiste un problema cultural ya que los ciudadanos, pese a ser víctimas de delitos, evitan acudir a la FGE para que se proceda a la procuración de justicia.



La semana pasada, el Ayuntamiento realizó la entrega formal de dos camionetas y equipamiento para los elementos policiacos que tiene a su cargo, cuya inversión fue por más de un millón de pesos.