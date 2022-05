Alcaldesa de Actopan niega violencia de género hacia dos ediles mujeres

El pasado fin de semana, las regidoras de Actopan, María Silvina Guevara y Erika Rosado Rivera, acusaron vía redes sociales ser víctimas de discriminación por parte del Cabildo que acompaña a la Alcaldesa de Actopan.Al respecto, Mary López Callejas, la alcaldesa, aseguró que en esta administración no hay cabida para la discriminación y desconoce las causas de estas declaraciones, pues se mantiene el respeto a los derechos de todos los habitantes actopeños, inclusive de funcionarios públicos.“El compromiso que adquirí hace cinco meses no fue solamente para laborar en Semana Inglesa sino para llevar a cabo las acciones del municipio de Actopan, por este motivo nuestras jornadas son extensas fuera del horario actual para brindar asistencia a las necesidades de los actopeños”, dijo.Todo el cuerpo edilicio se reunió recientemente con Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado, para analizar proyectos lúdicos y de recreación e inaugurar el callejón "Nakuk".La Presidenta Municipal rechazó que se haya cometido violencia política en razón de género contra sus compañeras Regidoras.Afirmó que las ediles siempre han sido tomadas en cuenta en todos los eventos de la administración municipal, negando lo que ellas acusan. Prueba de ello son las numerosas publicaciones que se aprecian en la página oficial del Ayuntamiento, donde se puede observar a las funcionarias participando en varias actividades.“De manera personal, yo les digo que rechazo la violencia en contra de la mujer; su servidora ha estado siempre dispuesta a apoyarlas en lo necesario y siempre se les han circulado en tiempo y forma las invitaciones para las sesiones de Cabildo, en el momento en que no ha sido así es en reuniones que al momento suceden y que convoco a los Regidores que están, desgraciadamente ellas después de las dos de la tarde no se encuentran en el Ayuntamiento”, detalló López Callejas.En este sentido, la Alcaldesa manifestó que siempre mostrará apertura al diálogo y disposición para resolver cualquier malentendido de la mejor manera.Al decirse defensora de la lucha por recuperar espacios para la mujer en la política, Mary López llamó a la unión y suma de voluntades.“El no pensar en el bien público es lo que nos hace tener este tipo de acciones que están teniendo estas compañeras, hay muchas mujeres que lucharon porque nosotras tengamos el cargo que hoy podemos ostentar pero ¿qué es lo que necesitamos?”, expuso.En ese tenor, la edil afirmó que el mejor testigo del trabajo que se realiza en el municipio es el propio pueblo, quien puede dar fe de los Regidores que verdaderamente están dando resultados.“Si preguntaran a la gente de Actopan, les van a decir que nosotros estamos 10, 11 de la noche trabajando y en ningún momento las compañeras se suman, para eso sí, disculpen, no se requiere de una invitación”, sentenció.De esta manera, la Alcaldesa expresó su reconocimiento hacia ambas ediles y aseguró que no debe existir justificación para no quererse sumar al trabajo de transformación en el municipio.“Yo no vengo a hablar mal de las compañeras, creo yo que las compañeras son buenas mujeres, yo soy ama de casa y soy peluquera como me llaman pero eso no me hace menos sensible a la problemática que vive mi municipio”, concluyó.