Luego de que fuera tomado el Instituto Tecnológico de Alvarado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que aunque hay reclamos legítimos de estudiantes, detrás de “la grilla” se encuentran la alcaldesa Lizzette Álvarez Vela y el excandidato del partido ¡Podemos!a la Alcaldía, Tomas Hipólito Tiburcio.Por ello, el Mandatario advirtió que se abrirá una investigación contra ambos funcionarios por su injerencia en la protesta en el plantel.“Como no somos ingenuos, vamos a investigar la injerencia indebida de funcionarios municipales, abriremos la investigación y determinaremos responsabilidades y desde luego la actuación de este excandidato”, dijo el Gobernador.García Jiménez reiteró que los estudiantes sí tienen demandas legítimas, por lo que ya instruyó que fueran atendidos, no obstante, pidió a los alumnos “que no caigan en la grilla que sostienen la Alcaldesa y esta persona”.Cabe destacar que incluso antes de tomar posesión, de acuerdo con el Gobernador, Álvarez Vela iba a ser investigada por presuntamente estar involucrada en el tráfico de personas , luego de una balacera en aquel municipio y liberación de migrantes.