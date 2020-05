Alcaldesa de Aquila se deslinda de gresca por basurero clandestino

La alcaldesa de Aquila, Jovita Ramírez Limón, señaló que en el tema de la basura que camiones del ayuntamiento de Córdoba llegaron a tirar basura a su municipio no tuvo nada que ver, por lo que en ese aspecto ella está bien.



Mencionó que ella acudió con las personas a hablar bien, sin insultar ni nada, y llegaron a un acuerdo y limpiaron, lo cual fue una solución inmediata.



Sin embargo, señaló que la gente lo que quería era otra cosa y con una camioneta la quisieron atropellar.



Al ver eso fueron los trabajadores los que “fueron a decirle de cosas”.



“Que por qué se estaba pasando con nosotros, luego se fue y bajó machetes y palos, me querían pegar a mí, pero no me pegaron, le pegaron a un hermano mío y a una sobrina, le abrieron la mano y a mi hermano le abrieron la cara, pero el que los convocó fue el Regidor”.



Rechazó su participación y la de su familia en la pelea como la señalan varios pobladores, pues insistió en que no llevaban armas, solo escobas para barrer y por eso interpuso una denuncia e incluso pidió seguridad para ella.



Consideró que lo ocurrido fue un atentado contra su vida y teme le hagan algo a su familia y recurrió a Gobernación y otras instancias para que se investigue.



“Yo lo único que pido es respeto mutuo”, aseguró.



Cabe recordar que en torno a ese enfrentamiento en los videos se aprecia que uno de los hermanos de la Alcaldesa y su hijo lleva piedras en la mano, y a pesar de todo lo que ocurre, la policía municipal no interviene, como sería el caso si hubiera alguna agresión.