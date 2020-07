Alcaldesa de Chalma, al norte, da positivo a COVID-19; está en resguardo domiciliario

Tras varios meses de haber iniciado los primeros casos de contagio por Coronavirus en el municipio de Chalma, la alcaldesa Mariana Galván Argüelles informó que resultó positiva por Coronavirus; debido a que no presenta síntomas graves la recuperación la hace desde casa.



Asimismo, la Edil dijo que por circunstancias de su trabajo como gestora, le era imposible alejarse de guiar y encaminar cada acción implementada en su municipio; desafortunadamente en los últimos días al sentir los primeros síntomas decidió aislarse de sus actividades para recibir atención médica, mientras esperaba el diagnóstico de la prueba rápida.



Galván Argüelles dijo que tiene la esperanza de salir avante de este contagio que ha cobrado vidas e infectado a mucha gente en su municipio; por lo que exhortó a la población a continuar con las recomendaciones establecidas por el sector salud.



Chalma colinda con Huejutla, Hidalgo, donde ya se tienen 285 casos confirmados por Coronavirus. En el municipio veracruzano aún se encuentra en 10 pacientes que dieron positivo.



"Pedirle a la población que se siga cuidando que comprendan que esto es una realidad, que hoy más que nunca debemos cuidar a nuestras familias, hacer caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Yo estoy en casa, me encuentro aislada porque me acaban de entregar los resultados y soy positivo a COVID-19. Desde el primer síntoma inmediatamente me aislé y lo más importante me atendí para ir avanzando en mi recuperación. Mientras tanto, no saldré de casa hasta saber que ya no soy un peligro (para) infectar a otras personas", expuso.



Finalmente aclaró que sus cercanos y familia se encuentran en observación. De igual forma, aseguró que se mantendrán que filtros sanitarios ubicados en comunidades de Las Pilas, Chapopote, El Pintor, la cabecera municipal para evitar que el número de contagios aumente.