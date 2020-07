Alcaldesa de Coatzintla pide a Poza Rica permitir ingreso de taxis foráneos

Tras la determinación del Cabildo de Poza Rica, ante los índices de contagios por COVID-19 y ordenar que el transporte público de municipios vecinos no ingrese a su territorio, la alcaldesa de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, solicitó que se tomen mejores acuerdos entre ediles que forman parte del Consejo Metropolitano para velar por la ciudadanía, ya que la mayor inconformidad social es pagar doble pasaje para llegar a un destino.



En un comunicado difundido en la página oficial del Ayuntamiento de Coatzintla, la presidenta municipal dijo entender la preocupación de las autoridades vecinas en Poza Rica por la pandemia, que ha cobrado vidas en su municipio, como en toda la entidad veracruzana.



Fue informada que por decisión de Cabildo de Poza Rica se aprobó la restricción del paso de taxis de su municipio y otros circunvecinos, de ahí que está de acuerdo que sea un decisión por motivos de salud pero esto agravia la economía de la población, al pagar dos pasajes, sobre todo para aquellos que tienen que trabajar y no han tenido confinamiento.



Mencionó que se comunicó con integrantes del Consejo Técnico de Salud de la zona metropolitana que preside el alcalde de Cazones a reunirse para considerar la situación y esperan que el Gobierno de Poza Rica pueda contemplar la posibilidad que los taxistas coatzintecos puedan llegar al Parador Urbano, siendo la base de ascenso y descenso del transporte público de varios destinos.



Rechazó que su municipio haya sido considerado ante esta decisión que se tomó en Poza Rica, por ello lamentó que los usuarios del transporte al descender en los límites territoriales entre los dos municipios tenían que caminar varios kilómetros y ante las cálidas temperaturas que se están registrando, lo cual también es un riesgo de salud para la población.



Finalmente, la alcaldesa Patricia Cruz Matheis logró acuerdos con el presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, en la disposición de los dos ediles para modificar la medida restrictiva en beneficio del bienestar de los ciudadanos, principalmente en el sentido económico.



El director municipal de salud en Coatzintla, Misael García del Rio, informó que ante la cifra de contagios que se reportan en la región, los hospitales designados como atención a pacientes COVID-19 (ISSSTE, IMSS, PEMEX, Hospital Regional) se encuentran al máximo de capacidad, en el riesgo de no poder recibir un paciente más, ante la demanda que se registra.