Alcaldesa de Juchique de Ferrer evade a Fiscalía con información sobre obra

La Fiscalía Anticorrupción requirió información sobre la culminación de una obra en el Ayuntamiento de Juchique de Ferrer; sin embargo, la alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo ha evitado contestar el requerimiento.



El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Luis Roberto Guerrero Maciel, requirió desde noviembre de 2020 a la Alcaldesa de extracción perredista información sobre el contrato para la rehabilitación del sistema de agua potable de ese municipio, pero sus colaboradores se han negado a recibir la solicitud.



De acuerdo con el oficio FECCEV/1919/2021, la alcaldesa debe informar si está concluido y saldado el contrato de obra pública número IR/ FISM - MUF 2018 /007, con asignación de número 2018 3009 5003 consistente en la rehabilitación del sistema de agua potable del municipio de Juchique de Ferrer, entre el Ayuntamiento e Idalid Flores Moncada.



Deberá además entregar copia certificada de las documentales que así lo acrediten, y en caso de no haberse concluido o saldado deberá informar los motivos sobre ello.



Cabe destacar que desde noviembre la fiscalía ha buscado entregar el requerimiento pero los colaboradores de la alcaldesa se niegan a recibirlo o bien no envían el acuse de recibido.



Ante esta negativa, la Fiscalía giró el oficio FECCEV/3439 /2020 por conducto elementos de la Policía Ministerial pero no fue recibido por ese ayuntamiento. En el lugar fueron atendidos por Juan Carlos Gumecindo, secretario particular de la presidenta municipal, quien les dijo que por órdenes del encargado del área jurídica, Quetzalcóatl Caiceros Arena, no están autorizados para recibir el oficio.



Tres días después se realizó llamada telefónica a ese ayuntamiento y a Jessica Báez, personal de Presidencia, se le cuestionó el motivo de la negativa de recibir el oficio antes referido, pero no supo dar respuesta; sin embargo, proporcionó el correo electrónico para enviar el oficio en cuestión.



Dl 13 de enero del 2021 se liberó el oficio FECCEV/093/2021, y fue enviado al correo electrónico que habían proporcionado con anterioridad, pero nuevamente Jessica Báez negó se a enviar el acuse respectivo.



Esto generó que el pasado 18 de febrero por conducto de elementos de la Policía Municipal se buscará entregar el oficio FECCEV /636/2021, pero el Ayuntamiento estaba cerrado, por lo que acudieron al domicilio de la alcaldesa. En el lugar fueron atendidos por la hermana de la presidenta municipal y no quiso recibir el oficio argumentando que debían entregarlo al secretario particular.



La Fiscalía advierte que hasta el momento no se cuenta con contestación alguna a lo requerido por lo cual la alcaldesa tenía un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de 6 de mayo para entregarla y de no hacerlo se les impondría una multa equivalente a 50 unidades de medidas y actualización.