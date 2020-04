Alcaldesa de Juchique de Ferrer sólo aisló calle en donde vive

Los habitantes de Juchique de Ferrer están molestos por las medidas de prevención aplicados en la cabecera municipal por la alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, para evitar el contagio del coronavirus entre la población, ya que esto sólo se está realizando en la calle 5 de Mayo, en donde ella tiene su domicilio.



Vecinos de esa localidad, que pidieron el anonimato por temor a las represalias, dieron a conocer que desde que se aplicó la Fase II de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Alcaldesa mandó colocar cintas de custodia con la leyenda de “prohibido el paso” en la calle donde ella vive, a un costado del Palacio Municipal.



Refirieron que Portilla Gumecindo implantó esta medida “para prevenir ser contagiada por el coronavirus pero sobre todo para que la gente no la vaya a buscar a su casa, a fin de solicitarle los apoyos de los programas gubernamentales que se manejan”.



Ante esta situación, los ciudadanos se preguntan: “Qué va a pasar con nosotros, si ni siquiera tenemos contacto con nuestra Presidente Municipal para darle a conocer la situación que enfrentamos por la emergencia de sanitaria, sobre todo en el aspecto económico, ya que nos pide no salir de casa pero no contamos con recursos para estar encerrados, por lo que tenemos que salir a buscar algo para llevar a la familia”, se indicó.



Expresaron los entrevistados que mejor se hubieran cerrado las entradas y salidas de la cabecera municipal, de esta manera todos los que vivimos en Juchique de Ferrer estaríamos protegidos de esta fatal enfermedad. “Esto es un ejemplo de que ella no atiende al pueblo, no le interesamos y sólo busca su beneficio personal”, recalcaron.



Se dio a conocer que el pasado viernes, citó a todos los agentes municipales a una reunión en Palacio Municipal para darle detalles de la Fase II de la pandemia del coronavirus COVID-19 y los dejó plantados. Nadie les pudo informar los motivos por las cuales no asistió, pues ninguno de sus colaboradores tenía conocimiento de ello.



Por otro lado, cuestionaron la postura de la Alcaldesa, pues en el tiempo que lleva de su mandato constitucional, son escasas las acciones realizadas en beneficio de los habitantes de esta demarcación municipal, por lo que se preguntan dónde están los recursos destinados para los diferentes programas y obras, porque los ciudadanos no vemos que éstas se estén realizando en el municipio.