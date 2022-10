Alcaldesa de San Andrés Tuxtla afirma que su administración es transparente y no teme revisiones

El municipio de San Andrés Tuxtla se encuentra abierto a las auditorias que el Congreso del Estado solicite, expresó la alcaldesa María Elena Solana Calzada, al referir que han entregado toda la documentación solicitada y hay transparencia en su administración, por lo que estarán pendientes de los resultados y de su posible defensa en caso de que se pretendiera afectar al municipio.Durante entrevista, la presidenta municipal expuso que su administración es transparente y por tanto no hay temor de las revisiones que se tengan a bien realizar.“Como primera autoridad, mi compromiso es trabajar con todos los ciudadanos que creyeron en una servidora por el trabajo y dando resultados”, asentóSobre la autenticidad del audio que circuló el fin de semana, donde supuestamente se escucha al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, donde dan indicaciones para que la edil entregue lo pactado y se comprometa a revisar las obras, dijo que no le corresponde a ella otorgar esa información “es algo que yo desconozco”.“Mi postura como primera autoridad es no caer en especulaciones ni en provocaciones”, dijo sobre las recientes declaraciones del diputado, quien aseguró que “no es tapadera de nadie”.En ese sentido, la alcaldesa no aclaró si han intentado cobrarle “moches”, pero desmintió las acusaciones de que mantiene personal de la anterior administración que bloquea auditorías.“No sé bloquea, al contrario, el diputado Rafael Fararoni tiene toda la documentación que fue pedida en su momento, hemos cooperado para resolver esas situaciones que él menciona”, aseguró Solana Calzada.Al revelar que esta es la primera vez que el Congreso solicita auditoría a un municipio, expuso que se trata de una revisión y no tienen ningún problema en que se realice, ya que la administración está trabajando con todo el cuerpo edilicio para dar resultados a la ciudadanía.Para finalizar, sostuvo que está segura que habrá resultados positivos de la revisión solicitada, pero también estará pendiente ante cualquier situación que se pudiera presentar, “en su momento, tengo derecho a defenderme y mostrar las pruebas necesarias”, dijo al señalar que, si tuviera audios, los exhibiría, “todo dentro del marco legal”.