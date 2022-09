Alcaldesa de Sayula de Alemán se ausentó de festejos patrios

Habitantes de Sayula de Alemán estuvieron a punto de quedarse sin eventos patrios, luego de que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas no se presentó a ninguno de ellos.El de los Niños Héroes y el Grito de Independencia tuvo que ser presidido por el síndico Bartolo Lagunes Grajales, mientras que del desfile del 16 de septiembre nada se supo.La presunta falta de seguridad habría sido la excusa de la Edil para no presentarse a los eventos. No obstante, en los dos eventos que se llevaron a cabo sí hubo elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.A un mes de darse a conocer la situación al interior del Gobierno municipal donde se señaló principalmente a la Alcaldesa por diversas situaciones como desvío de recursos y abusos de autoridad, los conflictos siguen sin resolverse.