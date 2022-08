Alcaldesa de Sayula denuncia secuestro de su hijo; su Ayuntamiento la desmiente

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, reveló en un noticiario a nivel nacional que fue secuestrada por un grupo de la delincuencia organizada, mismo del que logró escapar, no así su hijo de 3 años.En un video de menos de un minuto, la presidenta municipal detalló que es el Cártel de Jalisco quien la tiene amenazada, pero aseguró que ella por la parte trasera (presuntamente del Senado de la República) logró huir de sus captores."Soy Lorena Sánchez Vargas, presidenta municipal, desde hace 7 meses vivo secuestrada por un grupo de delincuentes que se dicen ser del Cártel Jalisco...por la parte de atrás salgo, me estaba esperando, me subo a la camioneta, y escapo de mis secuestradores. Mi menor hijo hoy se encuentra secuestrado, mi vida corre peligro", relata en el avance informativo del programa nocturno.El presentador indicó que será este viernes 12 cuando se den más detalles de lo que ocurre en Sayula de Alemán, donde al parecer la alcaldesa ha sido víctima de la delincuencia organizada.Sin embargo, a la par de la publicación del video de la alcaldesa, la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Sayula de Alemán dio a conocer un comunicado en el que desmiente a la presidenta municipal y la señala de mentir con respecto al secuestro de su hijo y la acusa de intentar sustraer dinero de las arcas municipales."Comunicado oficial:El viernes 29 de julio la presidenta Lorena Sánchez Vargas salió rumbo a la Ciudad de México con su chofer y escolta, secretaria y fotógrafo, personal que al llegar al Senado dejó tirado y se desapareció y pasó un familiar por ella, lo cual su personal estuvo una semana en la CDMX. En distintas comunicaciones con su secretaria particular, la Alcaldesa les daba largas de que se iban a regresar mañana y pasado, tiempo durante el cual se la pasó inventando denuncias y fue a bloquear las cuentas del Municipio en un intento de sustraer dinero de las arcas oficiales.“Se sabe que después de 40 minutos que ella partió de Sayula su hermano, Omar Sánchez Vargas, pasó al domicilio familiar en una camioneta Hilux blanca, propiedad del municipio, en busca del hijo de la alcaldesa y de su niñera y se los llevó, lo que significa que su hijo nunca ha estado secuestrado y que todo es una invención de la edil.“Y se sabe que en la CDMX inventó una denuncia de que su hijo estaba secuestrado, lo que es completamente falso.“Se afirma que estas acciones de la Alcaldesa son producto de su molestia ya que no se le ha permitido saquear las arcas, y meter a nómina a todos sus parientes, como ella lo esperaba, en su sueño de volverse millonaria al acabar la administración"(sic)”.Hasta el momento no se conocen más detalles del tema y se espera que sea este viernes por la noche cuando sea publicada la entrevista completa, que se sepa finalmente qué está ocurriendo en Sayula de Alemán.