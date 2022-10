Alcaldesa de Sayula lleva al Gobernador pleito interno de Cabildo

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas llegó este lunes al Palacio de Gobierno en Xalapa para acusar a sus compañeros ediles ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.La semana pasada, la Presidenta Municipal fue hasta el Congreso del Estado donde presentó un escrito solicitando la intervención de la Tesorería Municipal y que se mande a llamar a los regidores y al Síndico para que rindan cuentas ante los legisladores.Sobre ese punto, confirmó que hasta el momento en el Poder Legislativo no le han dado una respuesta sobre los procedimientos que se llevarán a cabo ante sus peticiones.Por ello, la edil se presentó este lunes “para poner en enterado al Gobernador”, pues indicó que ella buscó el consenso y resolver este problema, sin embargo, afirmó que “hay personas detrás de ellos”.Dijo que al igual que lo hizo en el Congreso, reiterará la solicitud de la intervención inmediata en el caso de la Tesorería Municipal.“Porque ya ahorita se pone en riesgo una administración completa, donde es obvio que antes no lo hice por la situación que he vivido, pero ahorita la ciudadanía ya demanda obras, salud, y es mi obligación hacerlo”, dijo.Sobre las acusaciones de que la presidenta simuló el presunto secuestro de su hijo y la denuncia iniciada por los abogados de Erasmo Vázquez, productor limonero al que acusó de estar detrás de las amenazas y coacciones, negó que haya incurrido en algún delito.Por el contrario, aseveró que las amenazas en su contra continúan.“En primera son declaraciones propias de una campaña de desprestigio, lo han estado haciendo. Después de haber regresado al municipio me amenazaron de muerte, me sentenciaron a que terminando la administración en tres años me mataban.“Claro que temo por mi vida, lógico, también por la de mi familia y me queda hoy luchar y defenderme y también defender al pueblo sayuleño. Por ello no me he ido a otro lado”.Reiteró que su familia está fuera de la entidad en un lugar donde están a salvo; igualmente evadió responder sobre la investigación en su contra, ahora radicada en la Fiscalía General del Estado (FGE).“Quienes se van a encargar de hacer las investigaciones sobre mi dicho son las autoridades”, enfatizó.Detalló que mientras tenga la seguridad que se le ha otorgado a través de la Guardia Nacional, seguirá al frente del gobierno municipal.