Alcaldesa de Sayula no ha acudido a trabajar en 15 días, denuncian ediles

El cuerpo edilicio de Sayula de Alemán y empleados municipales, desmintieron que el gobierno municipal sea manipulado por el crimen organizado, además denunciaron un sinfín de irregularidades entre las que destacan humillaciones, robos y abuso de poder por parte de la alcaldesa, Lorena Sánchez Vargas.En rueda de prensa, el síndico Bartolo Grajales Lagunes reveló que este viernes se cumplieron 15 días de que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas no se presenta a trabajar, por lo que el resto de la Comuna ha tenido que sacar los pendientes."Ella no ha llegado y cuando llega viene en mal estado; se le ve inconveniente, maltrata a la gente", dijo.Abimael Merino de los Santos, el regidor segundo, que tiene la Comisión de Hacienda y Patrimonio, informó que la Alcaldesa ha pedido 15 préstamos a cuenta de su salario que hoy suman 235 mil 500 pesos y hasta el momento no los ha pagado."Son préstamos que ha pedido por gastos personales, desde enero y hasta ahora no los ha pagado", sostuvo.Alma Leticia Atilo Gabriel, la contralora municipal, dio a conocer que en un inventario realizado a los bienes del Ayuntamiento se percataron que la Alcaldesa sustrajo una televisión de la oficina de Presidencia por lo que se levantó un acta circunstanciada."No sólo se llevó la televisión, también mobiliario, sillones y nosotros decimos ¿cómo se va a quemar las manos con el pesebre de un nacimiento? Todo está asentado en el acta circunstanciada y de testigos están los ediles. Lo detectamos ahorita", señaló.Por su parte, René Acevedo, encargado del parque vehicular en Sayula de Alemán reveló que Lorena utilizaba los vehículos del Ayuntamiento para la empresa de su familia, aunado a que los manejaba bajo los influjos del alcohol y se los daba a sus hermanos para uso personal.