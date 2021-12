Alcaldesa de Tamiahua, ahora diputada, dejó presunto daño patrimonial de 16.7 mdp

Citlali Medellín Careaga, alcaldesa con licencia de Tamiahua y ahora diputada local plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dejó al Municipio con un grado de marginación alto.Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que, en materia de rezago social, en el año 2020, el Municipio ocupó el lugar número 639, a nivel nacional; de todos modos, en el año 2015 se ubicó en la posición 710.Mientras que, en el año 2020, en el ámbito estatal ocupaba el cuarto lugar en rezago social.A pesar de que en el 2020 el Municipio invirtió 56 millones 716 mil 629.79 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para beneficio de la población pobre y/o vulnerable, todavía hay necesidades sociales no satisfechas de agua potable, drenaje y electricidad.Aunado a ello, la Alcaldesa con licencia dejó un presunto daño patrimonial por aclarar de 16 millones 794 mil 296.68 pesos, de los cuales, 8 millones 97 mil 529.52 pesos son de la Cuenta Pública 2019 y 8 millones 696 mil 767.16 pesos corresponden a la Cuenta Pública 2020.De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio de Tamiahua tiene 21 mil 902 habitantes, de los cuales, 49.81 por ciento son mujeres y el 50.19 por ciento son hombres.El grupo quinquenal con más concentración de población corresponde al que comprende de 10 a 14 años con 8.04 por ciento de la población total del municipio.A pesar de tener una población menor en comparación con otros Municipios, las carencias que integran el índice de marginación del 50.66 por ciento son:El 41.65 por ciento de la población ocupa viviendas que no tienen agua entubada; el 17.5 por ciento vive en hacinamiento; el 1.68 por ciento no cuenta con energía eléctrica en sus viviendas; 2.60 por ciento de la población habita en viviendas sin drenaje ni excusado; y el 3.44 por ciento ocupa viviendas con piso de tierra.El 10.16 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta y el 52.32 por ciento no tiene la educación básica terminada; y el 90.27 por ciento de la población ocupada tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos.En ese sentido, el determinó que la población en condición de pobreza de Tamiahua disminuyó, al pasar del 76.85 al 66.91 por ciento, siendo la población en pobreza extrema la que representó el mayor cambio en este periodo; sin embargo, la población vulnerable por carencias sociales aumentó un 7.63 por ciento.Para el ejercicio 2020, los recursos del FISDMF se destinaron para realizar obras y acciones en materia de agua y saneamiento (agua potable), 11.99 por ciento; agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado), 1.93 por ciento; caminos rurales, 15.21 por ciento; deuda pública, 8.83 por ciento; educación, 22.15 por ciento; electrificación, 10.04 por ciento; urbanización municipal, 11.92 por ciento; y vivienda, 17.94 por ciento.Pero, de acuerdo con las estadísticas y reportes, no fue suficiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tamiahua.