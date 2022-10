Alcaldesa de Tamiahua demanda juicio político contra diputada Citlali Medellín

La alcaldesa morenista de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, acudió al Congreso del Estado a presentar una denuncia de juicio político en contra de su antecesora y actual diputada local del PVEM, Citlali Medellín Careaga.De acuerdo con la presidenta municipal se habrían desviado al menos 10 millones de pesos únicamente del ejercicio 2021, el último de la pasada administración.La morenista dijo que, además de la posible malversación de recursos públicos, se habrían utilizado documentos falsos y ocultada información en el proceso de entrega-recepción.“En la entrega-recepción, dentro e la administración no entregaron documentos y después quisieron entregarlos después de 8 meses quisieron entregar documentos para que nosotros certificáramos qué entonces qué es lo que estamos denunciando.“No podemos certificar algo que no está adentro del municipio”, añadió Rodríguez Torres tras acudir a las oficinas de la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe.Añadió que las investigaciones continuarán, pues como actual funcionaria municipal es su obligación proceder ante actos de corrupción.Cabe recordar que previamente señaló que tras las auditorías realizadas en las distintas áreas de la administración municipal, fueron detectadas operaciones no comprobadas e irregularidades en el manejo del recurso público.El pasado 8 de octubre Rodríguez Torres se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar los presuntos actos de corrupción durante la administración de Medellín Careaga.De acuerdo con el Informe Individual de la Cuenta Pública 2021, el ORFIS detectó en la administración de dicho Ayuntamiento un presunto daño patrimonial de 10 millones 849 mil 931 pesos durante el último año de la administración 2017-2021.De dicho monto, 7 millones 988 mil 256 pesos del daño patrimonial fueron ocasionados por malos manejos de recursos destinados a obra pública; mientras que 2 millones 861 mil 674 pesos se detectaron durante las auditorías de carácter financiero presupuestal.De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia, procede el juicio político cuando la actuación de los servidores públicos que refiere el artículo 77 de la Constitución Política del Estado afecte a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho.