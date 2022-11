Alcaldesa de Tamiahua no cumple con camino; le llevan reclamos

Habitantes de comunidades se manifestaron este lunes frente al Palacio Municipal de Tamiahua para exigir a la alcaldesa Linda Guadalupe Rodríguez Torres que cumpla con la rehabilitación de la vía de comunicación que los enlaza hacia la cabecera.Se trata de un camino de aproximadamente 5 kilómetros que va desde el puente de la localidad Palo Blanco hacia Tantalamós y que también utilizan los pobladores de Puntilla y Tarabitas.La vía se encuentra en pésimo estado y en días de lluvia se torna en lodazal, por lo tienen dificultades para transitarlo e, incluso, los taxistas ya no quieren brindar servicio en esa ruta, refirieron.Con pancartas, los manifestantes se plantaron frente al Ayuntamiento y exigían que saliera a atenderlos la presidenta municipal. “Solamente nos dicen que no está”, indicó uno de los protestantes.Ante ello, el regidor Rafael Ramos Aranda atendió a los inconformes e hizo una videollamada con la presidenta municipal morenista pero todo resultó peor pues Linda Guadalupe Rodríguez se molestó y prácticamente regaño a todos.“En la videollamada nos dijo que nos vayamos a nuestras casas y que dejemos de andar de revoltosos, que ella está fuera”, aseveró uno de los manifestantes que permanecen frente al Ayuntamiento.“Si no nos dan solución en darle mantenimiento al camino antes de que la Presidenta rinda su primer informe de Gobierno, nos vamos a manifestar en pleno acto, para exigir que se nos tome en cuenta”, concluyó.